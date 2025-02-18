В Национальной библиотеке представят новые издания ко Дню православной книги

Свято-Успенский Жировичский монастырь готовится отметить важную дату – 505-летие с момента основания. Праздничные мероприятия пройдут уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год ознаменован для Белорусской православной церкви рядом важных дат. Летом Полоцк станет центром празднования 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Все эти события найдут отражение и в торжественных встречах, посвященных Дню православной книги. Цикл мероприятий откроет презентация новых изданий в Национальной библиотеке. Они повествуют об истории нашей страны и духовном развитии. Дополнят экспозицию архивные документы и уникальные фотографии. Около полусотни мероприятий также запланированы в просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря. Это литературные квесты, мастер-классы и постановки театра «Батлейка». Там же все желающие смогут посетить выставку «Читающий город».

Татьяна Тихонова, куратор выставки «Читающий город»:

Ежегодная экспозиция появления книги на Руси очень обширно представлена, по ней будет экскурсия, там очень интересные экспонаты. Нас очень вдохновила экспозиция «В гостях у сказки». Нам хотелось бы сделать охват маленьких детей и родителей с детьми, чтобы рассказать о каких-то неизвестных фактах сказок. Экспозиция «Мой словарный запас», мы так назвали ее, чтобы каждый человек смог сравнить свой словарный запас с тем, какой словарный запас был, например, у известных писателей, у известных людей.

Протоиерей Олег Кунцевич, председатель Издательского Совета Белорусской православной церкви:

Просвещение через книгу в первую очередь связано с духовной книгой. Это та первая рукописная книга, которая появилась на наших землях. И через Евангелие рукописное, через духовную литературу рукописную, естественно, а в первую очередь переписывались самые важные для человека книги, и происходило и духовное развитие нашей страны, и культурное развитие.