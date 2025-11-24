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Новости по тегу #Катки Минска

Ледовый сезон в Минске! Возле Дворца спорта открылся мобильный каток
24 ноября 2025 06:52

Ледовый сезон в Минске! Возле Дворца спорта открылся мобильный каток

В Минской области функционируют около 30 объектов для катания на коньках
20 февраля 2025 13:59

В Минской области функционируют около 30 объектов для катания на коньках

Сезон массовых катаний на коньках начался у Дворца спорта
27 ноября 2023 15:00

Сезон массовых катаний на коньках начался у Дворца спорта

В центре Минска заработал самый большой в Беларуси круглогодичный открытый каток
15 марта 2022 14:34

В центре Минска заработал самый большой в Беларуси круглогодичный открытый каток

Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду
12 января 2022 17:39

Более 30 ледовых катков заработали в Минске. На некоторых даже научат держаться на льду

В Минске зимой оборудуют 25 катков и более 40 мест для катания на тюбингах
22 ноября 2021 14:47

В Минске зимой оборудуют 25 катков и более 40 мест для катания на тюбингах

Синоптики прогнозируют похолодание. Скоро в Минске зальют катки
09 января 2018 19:43

Синоптики прогнозируют похолодание. Скоро в Минске зальют катки

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток
25 декабря 2017 13:43

Покататься на коньках и отведать блинов с чаем: в центре Минска работает каток

Катки в Минске: сколько ледовых площадок планируют создать в Минске и где они будут располагаться
06 января 2017 18:00

Катки в Минске: сколько ледовых площадок планируют создать в Минске и где они будут располагаться

Ледовый каток на стадионе «Динамо» и лыжня за Боровой: минчане вспоминают историю зимних забав
17 декабря 2016 11:21

Ледовый каток на стадионе «Динамо» и лыжня за Боровой: минчане вспоминают историю зимних забав

48 катков, 27 хоккейных коробок, 16 лыжных трасс: какой спектр услуг будет представлен минчанам?
15 декабря 2016 09:01

48 катков, 27 хоккейных коробок, 16 лыжных трасс: какой спектр услуг будет представлен минчанам?

Ледовые катки в Минске: где заливался самый первый и как следят за покрытием на «Минск-Арене»
21 февраля 2016 12:17

Ледовые катки в Минске: где заливался самый первый и как следят за покрытием на «Минск-Арене»