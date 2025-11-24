Новости по тегу #Катки Минска

На ледовой площадке организовано музыкальное сопровождение. Также для комфорта посетителей есть 250 бесплатных камер хранения. Рядом работают точки общепита с горячими напитками и едой.
В Пристоличье открыты катки в трех населенных пунктах: агрогородках Мачулищи, Большевик и Сеница. Работают пункты проката спортинвентаря. Они укомплектованы в полном объеме.
11 октября 2026 17:00
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