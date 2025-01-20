В Минске завершился марафон «Открытое знание»

Интерактивные зоны, патриотические песни и обсуждение важных тем. О необходимости выражения своей гражданской позиции напомнила акция «Открытое знание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о ходе электоральной кампании, участников также посвятили в нюансы досрочного голосования, пояснили, как найти свой избирательный участок на сайте ЦИК. Заключительный день просветительской акции дополнили творческие номера представителей каждого района столицы.

Анастасия Самбук, студентка БГМУ: Я сама изъявила желание быть волонтером на избирательном участке, помогая тем самым всем слоям нашего населения принять участие в этом процессе. Это маломобильные люди, люди с ограниченными возможностями. Я считаю, что любой голос в этом процессе имеет свое значение.

Виктория Антонова, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Советского района Минска:

Такой заинтересованности в собственном будущем у людей разного поколения… По-моему, это доказывают и показывают данные мероприятия. У нас, по сравнению с другими странами из постсоветского союза, действительно на сегодняшний день сохранилось большинство льгот и гарантий для различных категорий.

Диалоговые площадки, встречи в трудовых коллективах, культурно-развлекательные программы – мероприятия, во время которых приглашают на важное политическое событие, выборы Президента Беларуси – проходят по всей стране.