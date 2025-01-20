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В Минске завершился марафон «Открытое знание»

20 января 2025 07:31
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Интерактивные зоны, патриотические песни и обсуждение важных тем. О необходимости выражения своей гражданской позиции напомнила акция «Открытое знание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершился марафон «Открытое знание»-2

Говорили о ходе электоральной кампании, участников также посвятили в нюансы досрочного голосования, пояснили, как найти свой избирательный участок на сайте ЦИК. Заключительный день просветительской акции дополнили творческие номера представителей каждого района столицы.

В Минске завершился марафон «Открытое знание»-4

Анастасия Самбук, студентка БГМУ:
Я сама изъявила желание быть волонтером на избирательном участке, помогая тем самым всем слоям нашего населения принять участие в этом процессе. Это маломобильные люди, люди с ограниченными возможностями. Я считаю, что любой голос в этом процессе имеет свое значение.

В Минске завершился марафон «Открытое знание»-6

Виктория Антонова, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Советского района Минска:
Такой заинтересованности в собственном будущем у людей разного поколения… По-моему, это доказывают и показывают данные мероприятия. У нас, по сравнению с другими странами из постсоветского союза, действительно на сегодняшний день сохранилось большинство льгот и гарантий для различных категорий.

Диалоговые площадки, встречи в трудовых коллективах, культурно-развлекательные программы – мероприятия, во время которых приглашают на важное политическое событие, выборы Президента Беларуси – проходят по всей стране.

# ЦИК Беларуси # Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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