Christmas fashion show-2025 – в Национальной школе красоты прошёл ежегодный модный показ

Проект – международного формата. В нем приняли участие модели из Беларуси и России. Традиционно на шоу – без возрастных ограничений. Самой юной модели – четыре года, а самой опытной – 65. На подиуме новые коллекции белорусских и российских дизайнеров. Как профессионалов, так и начинающих мастеров.

Ольга Подберезко, дизайнер: Сегодня я буду представлять на самом деле маленькую часть своего бренда. Всего лишь два образа. Но, во всяком случае, я еще сформировала вместе с этими образами свои эскизы, которые я сделала за прошлый год. То, что будет в следующем, 2025 году. Такой маленький спойлер, чтобы показать всем, что же нас ждет дальше.

Елена Махиня, дизайнер (Россия):

Сейчас у дизайнеров очень важная задача. Мы с вами, особенно в такой момент, как сейчас, должны объединиться. И наш славянский культурный код очень важен. И передать через этот культурный код дополнительный источник позитивной энергии, чтобы люди могли... Культурный код – это самоопределение. Это очень важно.

Концепцией модного шоу 2025 года стала рождественская сказка. Поэтому на подиуме не только показы, но и театрализованные номера.