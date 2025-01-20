Christmas fashion show-2025 – в Национальной школе красоты прошёл ежегодный модный показ

Эксклюзивные образы, необычные декорации и инсталляции. В Национальной школе красоты прошел ежегодный модный показ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзивные образы, необычные декорации и инсталляции. В Национальной школе красоты прошел ежегодный модный показ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект – международного формата. В нем приняли участие модели из Беларуси и России. Традиционно на шоу – без возрастных ограничений. Самой юной модели – четыре года, а самой опытной – 65. На подиуме новые коллекции белорусских и российских дизайнеров. Как профессионалов, так и начинающих мастеров.
Ольга Подберезко, дизайнер:
Сегодня я буду представлять на самом деле маленькую часть своего бренда. Всего лишь два образа. Но, во всяком случае, я еще сформировала вместе с этими образами свои эскизы, которые я сделала за прошлый год. То, что будет в следующем, 2025 году. Такой маленький спойлер, чтобы показать всем, что же нас ждет дальше.
Елена Махиня, дизайнер (Россия):
Сейчас у дизайнеров очень важная задача. Мы с вами, особенно в такой момент, как сейчас, должны объединиться. И наш славянский культурный код очень важен. И передать через этот культурный код дополнительный источник позитивной энергии, чтобы люди могли... Культурный код – это самоопределение. Это очень важно.
Концепцией модного шоу 2025 года стала рождественская сказка. Поэтому на подиуме не только показы, но и театрализованные номера.
Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:
Мероприятие ежегодное и оно проходит уже в шестой раз. Christmas fashion show – это интересная возможность для моделей разных возрастов выйти на подиум в коллекции белорусских дизайнеров. Это такой объединяющий проект, потому что у нас присутствуют модели даже из Российской Федерации и из других городов Республики Беларусь.
Дополнила праздничную атмосферу живая музыка. На мероприятии прозвучали мировые хиты в исполнении молодых белорусских артистов.