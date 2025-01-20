Время выбрало нас – в Беларуси реализуются сотни общественных инициатив в преддверии выборов

Выстроить диалог и воспитать политическую грамотность. Накануне выборов сотни общественных инициатив реализуются по всей стране. Такие информационно-просветительские мероприятия приглашают на важное политическое событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Московском районе Минска интерактивно-музыкальная площадка от объединения «Белая Русь» привлекла внимание и старшего поколения, и молодежи. В программе – кроме концерта – разъяснение законодательства. А чтобы ничего не упустить, в подарок – специальные памятки. Особенно актуально для тех, кому предстоит сделать выбор впервые.

Мы в первый раз будем участвовать в выборах Президента Республики Беларусь. На самом деле очень волнительно, такие эмоции. Мне кажется, что всем хочется это прочувствовать, потому что еще первый раз и очень интересно, жду этот момент.

Очень важно воспитывать патриотические чувства в нашем подрастающем поколении. Мы считаем, что это одна из важнейших задач общества, в том числе и семьи обязательно. Чтобы наши дети росли в мирное время.

Мы, конечно, больше понимаем, что такое война, проблемы, безработица, голод, холод. Конечно же, сейчас лучше жить: спокойно, тихо, хорошо, красиво.

Повышению уровня политической культуры граждан сегодня способствует абсолютно все: баннеры, реклама в транспорте, тематические ролики. Но самым важным по-прежнему является диалог.