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В Ирландии начались президентские выборы

24 октября 2025 07:22
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В Ирландии начались выборы президента. На высший государственный пост претендуют две женщины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии начались президентские выборы-2

68-летняя Кэтрин Коннолли, независимый кандидат, но ее поддерживают основные политические силы –крупнейшая националистическая партия и левые. Второй кандидат – 62-летняя Хизер Хамфрис. Она выдвинута центристской партией, которая входит в правящую коалицию. Участки для голосования будут работать до полуночи по минскому времени, предварительные итоги выборов станут известны 25 октября. 

# Президентские выборы # Выборы

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