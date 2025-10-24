В Ирландии начались президентские выборы

В Ирландии начались выборы президента. На высший государственный пост претендуют две женщины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

68-летняя Кэтрин Коннолли, независимый кандидат, но ее поддерживают основные политические силы –крупнейшая националистическая партия и левые. Второй кандидат – 62-летняя Хизер Хамфрис. Она выдвинута центристской партией, которая входит в правящую коалицию. Участки для голосования будут работать до полуночи по минскому времени, предварительные итоги выборов станут известны 25 октября.