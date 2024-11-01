В Поставах открылся второй дом семейного типа

Забота о детях – неизменный приоритет государственной политики в Беларуси. На особом счету ребята которые нуждаются в двойной порции внимания. Детский дом семейного типа открылся в Поставах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладателями новых квадратных метров стала чета Пупкевичей. Супруги воспитали троих биологических и двоих приемных детей, а сегодня воспитывает еще восемь приемных ребят. Детский дом семейного типа второй в Поставах. Новый объект – еще один кирпичик в реализацию государственной политики в социальной сфере.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно, нужно иметь огромное сердце, любить детей, чтобы взвалить на себя такой груз ответственности, но это заслуживает самого высочайшего уважения и оценки. Это второй дом в Поставах и одновременно 275-й дом в нашей Беларуси. Это говорит о том, какое внимание сегодня уделяется именно воспитанию детей, которые оказались в сложной ситуации, именно в семьях. Большинство детей воспитываются сегодня в таких семьях.

Сегодня парламентарии рассматривают изменения в Кодексе об образовании. Одно из поступивших предложений – отнести родителей-воспитателей к педагогическим работникам.