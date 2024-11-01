В Могилёвской области число обращений граждан в Совет Республики сократилось на 20%
Работа с обращениями граждан как индикатор эффективности работы власти. 1 ноября об этом предметно говорили в Могилевской области. В агрогородке Мышковичи Кировского района подвели итоги единого дня приема граждан, который 24 октября провели члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 9 месяцев 2024 года в Совет Республики поступило около 5,5 тысячи обращений. Что же касается Могилевского региона – динамика показательна: сокращение на 20 %. Большинство вопросов, с которыми обращались жители области к сенаторам, касались работы ЖКХ, здравоохранения, а также пенсионного обеспечения и трудоустройства. Между тем увеличилось число коллективных и повторных обращений.
Работа с людьми – приоритет в работе всех госорганов. К тому же обратная связь с населением помогает власти более детально и предметно работать в законотворческой плоскости. Такие форматы встреч позволяют увидеть системные недочеты. Это своего рода контрольная работа и для местной власти. Ведь именно это звено вертикали должно быть максимально и оперативно погружено в насущные проблемы граждан.
Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Не выявляется пласт проблем, а выявляются именно методы и решения этих задач. Мы делимся опытом, смотрим, что делают на местах, чем занимаются сельские советы, районные, городские, областные, и как результат этой работы снимается напряженность, которая существует в обществе.
Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Каждый вопрос, частный он или такой глобальный какой-то, мы должны внимательно к нему отнестись. Потому что этот срез начинается снизу, и мы должны делать выводы вплоть до принятия решений глобальных и в том числе законодательного порядка, начиная снизу.
Участники встречи сегодня также посетили мемориальный комплекс «Борки». Здесь почтили память жителей сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны.