В Минске завершается капремонт центра по спортивной гимнастике «Кольца славы»

Новости Беларуси. На улице Ванеева завершается капитальный ремонт центра по спортивной гимнастике «Кольца славы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выполнено 95 % работ. Объект расположен возле стадиона «Трактор» и входит в первую очередь его реконструкции.

Центр серьезно обновили. Выполнено усиление конструкций фундаментов, стен и плит покрытия. Также заменены инженерные сети, кровля и внутренние перегородки. Установлена новая мебель. Остались последние штрихи: отрегулировать двери, батуты, нанести дополнительный слой лака в зале. Провели и благоустройство территории. А обновленный фасад украсили стилизованные гимнастические кольца, которые раскрывают предназначение центра.

Михаил Богачев, директор СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Полностью была реконструкция помещения, убрали сауну, расширили душ. Сделали медицинский кабинет, кабинеты директора, методистов, везде повесили кондиционеры. Работы на завершающем этапе, сейчас ждем спортивное оборудование, монтируем его и приступаем к работе.

Завершить работы планируют 1 ноября. После этого центр вновь распахнет свои двери для воспитанников СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике.