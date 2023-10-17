Скандинавская ходьба, танцы, теннис. В какие ещё кружки могут записаться пенсионеры?

Диана Лещенко, корреспондент:

Репетиции, примерки, гастроли и снова репетиции. Такая вот насыщенная и активная жизнь у представительниц золотого возраста Фрунзенского района.

Светлана Данилюк, хореограф:

Люди приходят совершенно неподготовленные. Буквально два дня назад пришли две девочки. Они понятия не имеют, что, куда. Потихонечку, это все время. И так за пару месяцев люди, которые уже не год на пенсии, находят свое второе призвание. И после начинается настоящая жизнь артиста: сцена становится вторым домом. Однако для этого нужно записаться в творческий кружок.

Татьяна Куиш, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района»:

В отделении дневного пребывания пожилых граждан на постоянной основе посещают порядка 630 граждан. Это и скандинавская ходьба, спортивная гимнастика, гимнастика, теннис.

Тренировки в коллективе бесплатные. Нарядами занимается руководитель – педагог-хореограф с завидным стажем – Светлана Васильевна. Они вместе с дочкой рисуют эскизы, подбирают ткань и расшивают костюмы камнями. И после в этих платьях блистают на сцене танцовщицы в разных репертуарах. Светлана Данилюк:

Белорусских у нас три, русских два. Еврейские есть, литовские. Даже Восток пытаемся. Девочек интересует. Коллективу 5 лет. За это время сменилось несколько составов. Однако энергичность, душевная молодость и харизма – постоянные спутники танцоров.

Галина Хаменок:

А мы же такие не бабушки, мы маладзіцы. И вот так мы придумали название «Озорные маладзіцы». И нас знают в городе и не только. Светлана Данилюк:

Сейчас у нас в записи около 70 концертов. Мы участвуем в концертах, когда приглашают санатории, дома отдыха, у нас зажигалки-девчонки. Танцуют из зала с нами. Занятия в таких кружках проходят на бесплатной основе. Как правило, два раза в неделю. Какого-то строго отбора нет. Как признается хореограф Светлана Васильевна, танцоров не хватает, в коллектив с радостью примут новых друзей.