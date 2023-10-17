Скандинавская ходьба, танцы, теннис. В какие ещё кружки могут записаться пенсионеры?

Диана Лещенко, корреспондент:
Репетиции, примерки, гастроли и снова репетиции. Такая вот насыщенная и активная жизнь у представительниц золотого возраста Фрунзенского района.
Диана Лещенко, корреспондент:
Репетиции, примерки, гастроли и снова репетиции. Такая вот насыщенная и активная жизнь у представительниц золотого возраста Фрунзенского района.
Светлана Данилюк, хореограф:
Люди приходят совершенно неподготовленные. Буквально два дня назад пришли две девочки. Они понятия не имеют, что, куда. Потихонечку, это все время.
И так за пару месяцев люди, которые уже не год на пенсии, находят свое второе призвание. И после начинается настоящая жизнь артиста: сцена становится вторым домом. Однако для этого нужно записаться в творческий кружок.
Татьяна Куиш, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района»:
В отделении дневного пребывания пожилых граждан на постоянной основе посещают порядка 630 граждан. Это и скандинавская ходьба, спортивная гимнастика, гимнастика, теннис.
Тренировки в коллективе бесплатные. Нарядами занимается руководитель – педагог-хореограф с завидным стажем – Светлана Васильевна. Они вместе с дочкой рисуют эскизы, подбирают ткань и расшивают костюмы камнями. И после в этих платьях блистают на сцене танцовщицы в разных репертуарах.
Светлана Данилюк:
Белорусских у нас три, русских два. Еврейские есть, литовские. Даже Восток пытаемся. Девочек интересует.
Коллективу 5 лет. За это время сменилось несколько составов. Однако энергичность, душевная молодость и харизма – постоянные спутники танцоров.
Галина Хаменок:
А мы же такие не бабушки, мы маладзіцы. И вот так мы придумали название «Озорные маладзіцы». И нас знают в городе и не только.
Светлана Данилюк:
Сейчас у нас в записи около 70 концертов. Мы участвуем в концертах, когда приглашают санатории, дома отдыха, у нас зажигалки-девчонки. Танцуют из зала с нами.
Занятия в таких кружках проходят на бесплатной основе. Как правило, два раза в неделю. Какого-то строго отбора нет. Как признается хореограф Светлана Васильевна, танцоров не хватает, в коллектив с радостью примут новых друзей.
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В городе работает более 200 кружков, которые посещает более двух тысяч наших граждан. В городе работает контакт-центр. Единый номер 139, по которому любой желающий может позвонить и получить консультацию.