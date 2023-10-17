«Полечить животное, которому внезапно стало плохо». Врач рассказала о курьёзных случаях вызова скорой

Когда справиться с недугом в одиночку человек не в силах, на помощь спешат наши ангелы-хранители – сотрудники скорой медицинской помощи. 17 октября 1910 года в Минске группа врачей заступила на свое первое ночное дежурство. Эта дата считается датой образования Минской службы скорой помощи. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александра Вариводская, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Минский областной центр скорой медицинской помощи». Юлия Самусенко, ведущая:

Сегодня мир у нас в техническом плане очень сильно развивается. Расскажите, какие инновации затронули конкретно скорую медицинскую помощь?

Александра Вариводская, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Минский областной центр скорой медицинской помощи»:

На данный момент полная информатизация службы скорой медицинской помощи. В работе в выездных бригад присутствуют планшеты, сотовые телефоны. У нас есть единая интерактивная видеостена, которая позволяет отслеживать передвижение автомобилей скорой медицинской помощи и оперативно реагировать на ситуацию в Минской области. Ольга Бурлакова, ведущая:

По оснащению автомобилей тут уже и говорить не приходится. Если вообще окунуться в историю и вспомнить, что было тогда, наверное, на каких-то повозках врачи приезжали. Практически ничего собой не имея. Александра Вариводская:

Да, все правильно. Это были конные экипажи, которые имели только стационарную связь. А на данном этапе мы имеем кол-центр и сотовую связь. И сейчас активно внедряем транкинговую связь на территории Минской области. В какое время люди больше обращаются? Ольга Бурлакова:

В какое время люди больше обращаются? Александра Вариводская:

Самое активное время звонков – это в промежутке с 6 до 9 утра, и с 20 до 23. Амбулаторно-поликлиническая служба еще не начала свою работу, поэтому идут звонки, если человек проснулся, плохо себя почувствовал. В конце дня, придя с работы, то же самое, возникают какие-то непредвиденные ситуации. Поэтому люди обращаются в наши службы. Это касается и будних дней, выходные, праздничные дни – это особенное время для работы службы скорой медицинской помощи. Юлия Самусенко:

Может быть, вы вспомните какие-то яркие случаи спасения жизни?

Александра Вариводская:

Да, их существует немало. Шесть часов утра, лето, позвонил супруг, роды на дому. Родила женщина, необходимо приехать. Бригада незамедлительно выехала на данный вызов. По приезде женщина находилась в частном доме. Ребенка не было, и на вопрос: где же ребенок, мужчина показал, что он находится в удобствах, которые на улице. Бригада последовала за мужчиной, нашла в выгребной яме младенца. Он пролежал там около получаса, но к счастью бригады и всех сотрудников, он был жив, ему оказана своевременная помощь вместе с мамой. Он был госпитализирован в учреждение здравоохранения. Все закончилось благополучно, ребенок жив и здоров. Какие качества должны быть у сотрудников скорой медицинской помощи? Дмитрий Потапович, ведущий:

Какие качества должны быть у сотрудников скорой медицинской помощи, чтобы выдержать, не растеряться в этот момент? Александра Вариводская:

Никакой специальной подготовки, это, скорее всего, человеческие качества, которые присущи. В службе скорой не работают случайные люди. Это стиль жизни, поэтому это профессионализм, конфиденциальность, толерантность, это гуманизм и милосердие к пациентам, человечность к каждому. Дмитрий Потапович:

Истории есть различные. В том числе и немного нелепые, курьезные, когда позвонил человек, и кажется, зачем он позвонил? То есть что-то самим даже не верится. Может, что-то смешное вспомните? Александра Вариводская:

Есть интересные вызовы. Просят заменить батарейки в тонометре. Просят передвинуть мебель. Выписать рецепт или открыть листок временной нетрудоспособности. Полечить животное, которому внезапно стало плохо. Юлия Самусенко:

Как реагировать на такой звонок?

Александра Вариводская:

У нас работают профессионалы своего дела. Они внимательно выслушивают звонящего и дают им определенные советы. Как врачи преодолевают стресс? Ольга Бурлакова, ведущая:

Как преодолевать трудности, когда ты часто соприкасаешься со стрессом? Александра Вариводская:

Ежедневный стресс закаляет этих людей. Они, наверное, уже не могут без него жить. То есть это люди, которым нужен стресс. Им помогает семья справиться с возникающими сложностями, коллеги. Коллегиальность, именно корпоративная культура приветствуется, развивается в нашем учреждении, поэтому всегда можно обратиться. Дмитрий Потапович:

Есть ритуалы перед сменой? Александра Вариводская:

Не желать хорошего дежурства. А некоторые люди не всегда понимают, что с ними происходит. Самое главное – услышать пациента. И иногда достаточно беседы, чтобы пациенту стало легче. Дмитрий Потапович:

Вы помните свой первый выезд скорой медицинской помощи?