Новости Беларуси. В Минске зарезервировали места для строительства обособленных линий под скоростной трамвай. Согласно генеральному плану, бесшумный транспорт пустят по направлениям, далеким от метрополитена. Планируется, что скоростной трамвай придет в Сухарево и Серебрянку.

В столице появится и первое трамвайное кольцо, которое пройдет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева и Клары Цеткин, а сомкнется на разворотном кольце у железнодорожного вокзала.

Специалисты отмечают: для строительства этих трамвайных линий снос зданий не предусмотрен. К детальному проектированию архитекторы приступят после утверждения генерального плана застройки Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Для придания статуса скоростного трамвая необходимо будет создать условия для его скоростного движения. Имеется в виду на отдельных участках обособить трамвайные пути, а на остальных участках, возможно, выполнить координацию работы светофорных объектов с учетом движения или приближения трамваев.