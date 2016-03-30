День карьеры прошел 30 марта в БГУ: около 20 компаний представили свои предложения молодым специалистам

Новости Беларуси. Новость для абитуриентов-2016. Стало известно, что подать документы для поступления в вузы на бюджет можно будет с 8 по 14 июля. Увеличены на день сроки зачисления на платной основе – со 2 по 4 августа.

А выпускникам с высшим образованием сейчас, конечно, самое время подумать о том, куда же они пойдут работать. 30 марта в Белгосуниверситете прошел День карьеры. Около двух десятков компаний представили свои предложения молодым специалистам. В частности, транспортной, банковской и IT-сфер.

День карьеры в БГУ традиционный. Уже в пятый раз. Сюда пришли сотни студентов. Среди прочих и Татьяна. Чтобы найти общий язык (а девушка получает профессию переводчика) с потенциальным работодателем.

Татьяна Шукалович, студент БГУ:

Я бы все-таки полагалась на государственные компании, так как нужно заботиться о нашем будущем. Не будем забывать о пенсионном возрасте.

Выбор студентам предоставили большой: два десятка компаний. Чтобы избежать рекламы, мы не называем брендов. Но все они на слуху. Некоторым, говорят организаторы, в участии пришлось отказать – не хватило места. Специалистов завлекают перспективой роста.

Кристина Рубаник, сотрудник транспортно-логистической компании:

Мы нашим молодым специалистам предлагаем вакансию ассистента-экспедитора. А впоследствии, через год, они могут стать экспедитором полноценным, потом начальником отдела либо куратором какого-то проекта.

В Беларуси выпускают 350 тысяч специалистов в год. И это только после вузов. Хоть число студентов в целом снижается (причем быстро), цифра большая. Поэтому молодой работник, отмечают эксперты рынка труда, должен быть в каком-то роде универсальным. Это очень ценят компании-работодатели.

Наталья Непевная, начальник управления кадров БГУ:

Не только, например, им нужен исключительно программист или экономист. Они хотят видеть экономиста, который обладает программистскими навыками, или наоборот – программист, который обладает экономическими навыками.

Работодатель, известно, обращает внимание на опыт сотрудника. Резюме без него чаще игнорируется. Чтобы дать фору студенту, в БГУ создали базу студрезюме. Она включит в себя учащихся только этого вуза. Но, возможно, в будущем станет республиканской. Там и оценки студента, и тема диплома, и даже контакты научных руководителей.

Николай Кольчевский, доцент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Такой сервис содержит в себе смс-сервер и сервер E-mail, который позволяет мгновенно отослать студенту приглашение на собеседование по средствам СМС-сообщения.

В Беларуси ярмарки вакансий не редки – они проходят каждый год. Конкретно студенческих мало. С помощью этой руководство вузов хочет дать возможность молодым людям реализоваться, чтобы в ответ уже от них слышать в том числе и такие слова.

Алена Бойко, студент БГУ:

IT-компания пообещала нам неплохую работу, связанную с IT-сферой. Будем пробовать.