Новости Беларуси. Посевная кампания охватила 30 марта и самый северный регион страны. Аграрии Витебской области приступили к севу ранних зерновых. Примечательно, что горячей эта пора обычно становится не только для земледелов, но и для ученых.

Что посеешь, а, главное, когда и как. Народная мудрость хорошо известна и в научных кругах. На этом предприятии выпускают четыре десятка машин для обработки картофеля – от посева до фасовки. Новинка этого сезона – сажалка, которая одновременно выполняет несколько функций. Эта техника уже разошлась по белорусским и экспортным полям. Для аграриев готов новый экспонат.

Одна такая машина может заменить пять агрегатов. И выгодно это не только экономически, но и правильно технологически. Машина кладет семена буквально миллиметр к миллиметру. А лен – очень чувствительная культура, поэтому такой агрегат будет однозначно востребован на рынке.

Дмитрий Комлач, заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Весна этого года: очень высокие колебания температуры. Чтобы получать высокие урожаи сельхозкультур, надо нам в максимально сжатые сроки производить те или иные операции. Поэтому вся наша техника соответствует данному запросу.

Традиционно в белорусском сельхозавангарде – картошка. Выведены три новых сорта этого корнеплода. У каждого из них уникальный цвет и вкус, а, главное, новые виды более устойчивы к болезням. Они уже проявили свои лучшие качества в Грузии, где нашу картошку в последний раз пробовали более 20 лет назад. К этому сезону впервые выращено и 10 миллионов усиков земляники. А это свыше десятка растений на каждого белоруса.

Вадим Маханько, заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Сейчас и в связи с тем, что климат, конечно, меняется, стало теплее, мы можем именно в промышленных масштабах выращивать землянику. Была разработана специальная программа по детскому питанию, где это производство уже учтено.

Из-за потепления в Беларуси стала лучше расти не только земляника. В 2015 году ученые выбрали лучшее место под солнцем для 20 сортов разных сельхозкультур.

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Это и пшеница озимая, яровая, и тритикале, и рожь, и ячмень, и овес, и гречиха, просо, кукуруза, многолетние травы, люпин, горох. То есть нет таких культур, которыми бы не занимались наши ученые.

Посевная уже началась в Брестской и Гродненской областях. В других регионах Беларуси пока ждут хорошей погоды. Скорее всего, в стране приступят к полноценному севу уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.