В Минской области жители одной из деревень из-за бездорожья во время дождей не могут сходить даже в магазин

Новости Беларуси. Не проехать, не пройти. В Минской области жители одной из деревень с наступлением сезона дождей превращаются в домоседов поневоле. Дороги размывает так, что дети по две недели не ходят в школу, а водители – частые гости на СТО.

Светлана Кучук:

Выйти в магазин – это большая проблема. Просят пенсионеры по соседству купить.

Либо такое добрососедство, либо личный внедорожник, – шутит Светлана. Иначе в дождливую погоду можно остаться без еды. Вот уже много лет дороги в Пережире смывает водой. И, как по-чеховски иронично, улица Болотная превращается в самую настоящую топь, а Озерная – в неприглядный водоем.

Светлана Кучук:

Когда была эта грязь, дожди, снег, мы, родители, не пускали детей в школу. И в записках целенаправленно писали: в связи с тем, что нет возможности дойти до школы.

Своими способами пытается противостоять сезонной блокаде Антон. Сосед по несчастью буксует против непогоды. Правда, пока исключительно за свой счет.

Антон Булгак:

Два раза в год меняю подвеску. Вообще никто не хочет эти дороги делать.

Для Леонида Николаевича же хорошая дорога – это залог собственного здоровья. Мужчина перенес две операции на сердце.

Леонид Молчин:

Весной, осенью грязь, скользко. Скорой помощи тоже сложно добираться на машинах.

О том, что дети в дождь не ходят в школу, а жители по несколько раз в год тратятся на бессмысленный ремонт подвески, в местном сельсовете знают давно. Руководствуются полумерами. Ямочный ремонт проблему не решает. Здесь нужен капитальный подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Горбачик, главный инженер филиала КУП «Минскоблдорстрой» дорожного ремонтно-строительного управления № 169:

ДРСУ 169 на правах хозяйственного ведения закреплено 431 км дорог, и на 2016 год на содержание этих улиц сельских населенных пунктов выделено 860 млн. Если произвести несложную математику, то на содержание каждой улицы получается 2 миллиона в год.

А на капитальный ремонт нужно гораздо больше. Где достать деньги, не знают.

А на улице Северной руководствовались весьма простой логикой. Нет машин – нет проблем. Год назад здесь появился столб, который и мешает проезду транспорта. Как результат – ровная дорога.

Однако и от этой идеи пришлось вскоре отказаться. Ограждение оказалось нелегальным. Убрать его сказали прямо во время съемок сюжета.