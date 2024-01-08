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В Минске зарегистрировали 182 инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты

08 января 2024 19:55
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Новости Беларуси. В столице зарегистрированы 182 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты. Об этом сообщил председатель Минской городской избирательной комиссии Александр Щекович.

В Минске зарегистрировали 182 инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты-1

Сейчас в городе проходит сбор подписей по выдвижению претендентов. Наибольший охват занимает поквартирный обход и пикеты. До 15 января включительно территориальные и окружные избирательные комиссии будут принимать документы.

В Минске зарегистрировали 182 инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты-4

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:
Сегодня мы собираем только подписи, запрещена агитация, поэтому мы не слышим программы наших будущих возможных кандидатов в депутаты. Что такое сбор подписей это только биографические данные того человека, который планирует баллотироваться в кандидаты в депутаты. Отсюда, может быть, мы не видим каких-то там больших мероприятий, пикетов, где будут с громкоговорителями говорить: вот наша программа такая. Это такой тихий этап.

В Минске зарегистрировали 182 инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты-7

Елена Карпович, председатель окружной избирательной комиссии № 97:
На сегодня у нас зарегистрировано 18 инициативных групп. Это говорит о том, что предполагаемые кандидаты в депутаты будут выдвигаться путем сбора подписей. Работают они достаточно активно. Жалоб каких-то не поступало. Ни от членов инициативных групп, ни от их председателей, ни от самих предполагаемых кандидатов.

В Минске уже работают национальные наблюдатели. В настоящее время их 105.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Щекович # Елена Карпович # Новости Минска и Минской области

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