ГАИ задержала нетрезвого водителя в Партизанском районе Минска

Госавтоинспекция предостерегает от управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, внимание сотрудников отдела ГАИ Партизанского района привлек автомобиль Lada, следовавший по улице Долгобродской. Им управлял 53-летний мужчина с явными признаками опьянения.

По результатам медицинского освидетельствования в его организме было выявлено 2,5 промилле алкоголя. Мужчина задержан, а автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Напомним, допустимая доза для водителей – 0,3 промилле алкоголя в крови. А автолюбителей с показателем выше ждет наказание в виде штрафа и лишение водительских прав сроком от трех до пяти лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности.