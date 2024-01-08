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ГАИ задержала нетрезвого водителя в Партизанском районе Минска

08 января 2024 19:15
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Госавтоинспекция предостерегает от управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, внимание сотрудников отдела ГАИ Партизанского района привлек автомобиль Lada, следовавший по улице Долгобродской. Им управлял 53-летний мужчина с явными признаками опьянения.

ГАИ задержала нетрезвого водителя в Партизанском районе Минска-1

По результатам медицинского освидетельствования в его организме было выявлено 2,5 промилле алкоголя. Мужчина задержан, а автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Напомним, допустимая доза для водителей – 0,3 промилле алкоголя в крови. А автолюбителей с показателем выше ждет наказание в виде штрафа и лишение водительских прав сроком от трех до пяти лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности.

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области

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