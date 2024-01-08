5 путепроводов капитально отремонтируют в Минске за 2024-й

В Минске за 2024 год капитально отремонтируют пять мостов. Завершат работы и на путепроводе между Московской и Чкалова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах у предприятия «Горавтомост» наращивать объемы модернизаций. Так, в столице запланирована замена асфальтового покрытия на мостах площадью 16 тысяч квадратных метров. Сейчас строительный сезон не в самой активной фазе – дорожники продолжают работы по ямочному ремонту и замене отдельных элементов на мостах и путепроводах. Также устанавливают датчики удаленного мониторинга. Полученная информация о состоянии конструкций передается на сервер в реальном времени.

Павел Важник, директор предприятия «Горавтомост»:

Наши сооружения одни из самых сложных в дорожной отрасли, и постоянный мониторинг им необходим. С помощью этих датчиков возможно онлайн контролировать все перемещения конструктивных элементов мостов и сооружений.

Всего в ведении предприятия «Горавтомост» находятся свыше сотни мостов и путепроводов. Они расположены как в черте города, так и на минской кольцевой магистрали.