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В Минске запускают новый автобус. Он свяжет улицы Богдановича и Хоружей с Выготского

30 апреля 2020 14:08
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Новости Беларуси. Новый автобусный маршрут появится в столице. 1 мая между остановками Восточная и Павлины Меделки начнет курсировать автобус № 26А, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске запускают новый автобус. Он свяжет улицы Богдановича и Хоружей с Выготского-1

Он разгрузит пассажиропоток в центре города, связав улицы Богдановича, Веры Хоружей и проспект Машерова с северной окраиной города – улицей Выготского. Именно на ней многие социальные объекты нуждались в дополнительном транспортном обслуживании.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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