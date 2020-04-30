Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

Новости Беларуси. Более 400 тысяч деревьев и кустарников пополнят улицы Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ранняя весна позволила специалистам приступить к работам раньше обычного, так что первые результаты уже есть. Ярких красок добавят и 2 миллиона цветов. Юлия Минич о новых подходах в озеленении.

Концепциями озеленения и необычными композициями ландшафтные дизайнеры удивляют минчан каждый год. К примеру, в этом к привычному украшению улиц добавятся злаковые культуры, розы и астры.