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Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

30 апреля 2020 14:01
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Новости Беларуси. Более 400 тысяч деревьев и кустарников пополнят улицы Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году-1

Ранняя весна позволила специалистам приступить к работам раньше обычного, так что первые результаты уже есть. Ярких красок добавят и 2 миллиона цветов.

Юлия Минич о новых подходах в озеленении.

Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году-4

Концепциями озеленения и необычными композициями ландшафтные дизайнеры удивляют минчан каждый год. К примеру, в этом к привычному украшению улиц добавятся злаковые культуры, розы и астры.

Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году-7

Активно высаживают и живые изгороди. Места для таких нетипичных «заборов» согласовывают с сотрудниками ГАИ и коммунальными службами. Изгороди будут разделять транспортные потоки вблизи школ и детских садов, в том числе и для дорожной безопасности.

Подробнее в видеоматериале.

# Озеленение # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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