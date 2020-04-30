Злаки, розы и астры. Какие ландшафтные решения ждут Минск в 2020 году

Новости Беларуси. Более 400 тысяч деревьев и кустарников пополнят улицы Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 400 тысяч деревьев и кустарников пополнят улицы Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ранняя весна позволила специалистам приступить к работам раньше обычного, так что первые результаты уже есть. Ярких красок добавят и 2 миллиона цветов.
Юлия Минич о новых подходах в озеленении.
Концепциями озеленения и необычными композициями ландшафтные дизайнеры удивляют минчан каждый год. К примеру, в этом к привычному украшению улиц добавятся злаковые культуры, розы и астры.
Активно высаживают и живые изгороди. Места для таких нетипичных «заборов» согласовывают с сотрудниками ГАИ и коммунальными службами. Изгороди будут разделять транспортные потоки вблизи школ и детских садов, в том числе и для дорожной безопасности.
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