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Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть

30 апреля 2020 13:58
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Новости Беларуси. Бассейн международного стандарта скоро появится в районе станции метро «Молодежная». Это подарок городу от китайской стороны в знак благодарности за совместно реализованные проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть-1

В основе архитектурной идеи здания – национальные символы Беларуси. В сочетании со знаменитыми китайскими узлами они будут символизировать дружбу между двумя народами.

Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть-4

Сейчас идет подготовка к строительству, работы начнут уже летом и планируют завершить к концу 2023 года.

Бассейн международного стандарта построят возле станции метро «Молодёжная». Как он будет выглядеть-7

Здание площадью в 40 тысяч квадратных метров сможет вмещать порядка 6 000 зрителей. Здесь будут проходить тренировки белорусских спортсменов. Также комплекс будет открыт и для жителей столицы.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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