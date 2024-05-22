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В Минске задержаны белорусы, похищавшие деньги с карточек иностранцев

22 мая 2024 09:17
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Белорусы, похищавшие деньги с карточек иностранцев, задержаны в Минске. Преступный бизнес начинался с того, что мужчина незаконно приобретал реквизиты банковских карт жителей стран Европы и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержаны белорусы, похищавшие деньги с карточек иностранцев-1

Затем использовал их данные для оплаты товаров в онлайн-гипермаркетах. Это были дорогие смартфоны, ноутбук и иная техника на сумму более 5 000 рублей.

В Минске задержаны белорусы, похищавшие деньги с карточек иностранцев-4

Александр Пискунов, начальник ОПК Советского РУВД Минска:
Создавал личные кабинеты под вымышленными именами и указывал номера телефонов, купленные у дропов. При помощи третьих лиц мужчина забирал товары в пунктах выдачи и перепродавал по цене ниже рыночной. А вырученные деньги тратил на личные нужды. В ряде случаев деньги похитить не удавалось благодаря тому, что владельцы использовали технологию безопасности 3-D Secure, предназначенную для защиты онлайн-платежей. В остальных случаях одну карту задействовали для оформления одного заказа, после чего избавлялись от нее, рассчитывая тем самым не привлекать внимание владельца банковских платежных карт и правоохранителей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Выявляется круг всех причастных к данной серии преступлений.

# Мошенничество # общество # Александр Пискунов

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