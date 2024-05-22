В Брестской крепости прошёл республиканский слёт ветеранов студотрядовского движения
Всебелорусский форум собрал более полутысячи бойцов, командиров и комиссаров студотрядов. В Брестской крепости в преддверии 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков впервые прошел республиканский слет ветеранов движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новом сезоне уже заключили почти 700 договоров для трудоустройства более чем 10 тысяч молодых людей. В 2024 году увеличить количество работающей молодежи планируется на 20 %. БРСМ реализует несколько проектов на площадках промышленных гигантов.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня гордимся теми ребятами, которые приехали со всех уголков Беларуси поучаствовать в форуме. Возможность трудоустроится в летний период, заработать первый рубль имидж и авторитет среди молодежи – это стало возможным благодаря поддержке руководства страны.
Вера Прокашева, ветеран студотрядовского движения:
Я считаю, что надо оставаться как можно дольше молодым, встречаться, делиться опытом, рассказывать интересное и учиться у молодежи.
Алина Васильева, экс-командир студенческого педагогического отряда «Созвездие» (БГПУ):
Мы говорим об увеличении количества желающих. В каждом отряде имеем конкурс настоящий 2-4 человека на место. И попасть в студотряд может только активный студент.
Участники форума говорили о Всебелорусском народном собрании и 30-летии института президентства. Также в программе интеллектуальный квиз и показ киноленты «Брестская крепость» под открытым небом.