В Брестской крепости прошёл республиканский слёт ветеранов студотрядовского движения

Всебелорусский форум собрал более полутысячи бойцов, командиров и комиссаров студотрядов. В Брестской крепости в преддверии 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков впервые прошел республиканский слет ветеранов движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом сезоне уже заключили почти 700 договоров для трудоустройства более чем 10 тысяч молодых людей. В 2024 году увеличить количество работающей молодежи планируется на 20 %. БРСМ реализует несколько проектов на площадках промышленных гигантов.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня гордимся теми ребятами, которые приехали со всех уголков Беларуси поучаствовать в форуме. Возможность трудоустроится в летний период, заработать первый рубль имидж и авторитет среди молодежи – это стало возможным благодаря поддержке руководства страны.