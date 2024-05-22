В Минске прошёл республиканский молодёжный форум «Смысл. Жизнь. Будущее»

Как сохранить и укрепить традиционные ценности, обсуждали на молодежном форуме в Минске. В нем приняли участие более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сохранить и укрепить традиционные ценности, обсуждали на молодежном форуме в Минске. В нем приняли участие более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировоззрение молодежи формируется в непростое время. Информационное поле переполнено чуждыми идеями и смыслами. Поэтому именно сейчас очень важно объединить усилия государства, церкви и общества.
Кристина Новоселова, соучредитель, член правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»:
В этом году рекордное количество заявок в республиканском конкурсе – 383 со всех уголков Беларуси. 292 проекта вошли в финал. Конкурсанты делали свои проектные команды, они должны были разработать идею и реализовать ее на базе учреждения образования при помощи педагога.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сама молодежь собралась здесь для того, чтобы поговорить, поделиться о тех наработках, которые у них есть. Как им видится лучше создавать семейную жизнь, какие трудности есть. Лучший опыт будет транслироваться в регионы, будет предлагаться самими участниками форума на местах и шире.
В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса молодежных социальных проектов и презентация выставки «Семья – колыбель добродетелей».