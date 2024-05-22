В Минске прошёл республиканский молодёжный форум «Смысл. Жизнь. Будущее»

Как сохранить и укрепить традиционные ценности, обсуждали на молодежном форуме в Минске. В нем приняли участие более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировоззрение молодежи формируется в непростое время. Информационное поле переполнено чуждыми идеями и смыслами. Поэтому именно сейчас очень важно объединить усилия государства, церкви и общества.

Кристина Новоселова, соучредитель, член правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»:

В этом году рекордное количество заявок в республиканском конкурсе – 383 со всех уголков Беларуси. 292 проекта вошли в финал. Конкурсанты делали свои проектные команды, они должны были разработать идею и реализовать ее на базе учреждения образования при помощи педагога.