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В Минске прошёл республиканский молодёжный форум «Смысл. Жизнь. Будущее»

22 мая 2024 08:45
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Как сохранить и укрепить традиционные ценности, обсуждали на молодежном форуме в Минске. В нем приняли участие более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл республиканский молодёжный форум «Смысл. Жизнь. Будущее»-1

Мировоззрение молодежи формируется в непростое время. Информационное поле переполнено чуждыми идеями и смыслами. Поэтому именно сейчас очень важно объединить усилия государства, церкви и общества.

В Минске прошёл республиканский молодёжный форум «Смысл. Жизнь. Будущее»-4

Кристина Новоселова, соучредитель, член правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»:
В этом году рекордное количество заявок в республиканском конкурсе – 383 со всех уголков Беларуси. 292 проекта вошли в финал. Конкурсанты делали свои проектные команды, они должны были разработать идею и реализовать ее на базе учреждения образования при помощи педагога.

В Минске прошёл республиканский молодёжный форум «Смысл. Жизнь. Будущее»-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сама молодежь собралась здесь для того, чтобы поговорить, поделиться о тех наработках, которые у них есть. Как им видится лучше создавать семейную жизнь, какие трудности есть. Лучший опыт будет транслироваться в регионы, будет предлагаться самими участниками форума на местах и шире.

В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса молодежных социальных проектов и презентация выставки «Семья – колыбель добродетелей».

# Молодежь Беларуси # общество # Митрополит Вениамин

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