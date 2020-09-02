В Минске задержали трёх человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы

Новости Беларуси. В Минске задержаны три человека, которые наносили оскорбительные надписи на территории учебного заведения по улице Восточной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вандалы демонстрировали свою социальную безграмотность преподавателям в преддверие 1 сентября с помощью красителя белого цвета.