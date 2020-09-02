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В Минске задержали трёх человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы

02 сентября 2020 07:11
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Новости Беларуси. В Минске задержаны три человека, которые наносили оскорбительные надписи на территории учебного заведения по улице Восточной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вандалы демонстрировали свою социальную безграмотность преподавателям в преддверие 1 сентября с помощью красителя белого цвета.

В Минске задержали трёх человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы-1

– За что вас задержали и где?
– Вижу, что в школах преступники, фальсификаторы. И они не наказаны. Захотела написать надпись на входе в ворота школы, перед входом.
– Какую надпись?
– «Преступники», потому что они совершили преступление.
– Одно слово только? Или вы еще что-то хотели написать?
– Я хотела еще снизу написать «позор», но не успела.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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