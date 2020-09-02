В Минске задержали трёх человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы

Новости Беларуси. В Минске задержаны три человека, которые наносили оскорбительные надписи на территории учебного заведения по улице Восточной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вандалы демонстрировали свою социальную безграмотность преподавателям в преддверие 1 сентября с помощью красителя белого цвета.
– За что вас задержали и где?
– Вижу, что в школах преступники, фальсификаторы. И они не наказаны. Захотела написать надпись на входе в ворота школы, перед входом.
– Какую надпись?
– «Преступники», потому что они совершили преступление.
– Одно слово только? Или вы еще что-то хотели написать?
– Я хотела еще снизу написать «позор», но не успела.