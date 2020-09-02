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В Фаниполе презентовали проект генерального плана развития города

02 сентября 2020 06:14
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Новости Беларуси. 2 сентября в Фаниполе можно ознакомиться с презентацией проекта генерального плана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Фаниполе презентовали проект генерального плана развития города-1

Такая возможность предоставлена всем желающим с 09:00 до 10:00 в здании исполнительного комитета. Замечания и предложения можно оставить там же в журнале общественного обсуждения, направить заказным письмом в адрес горисполкома или через сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Дзержинского райисполкома.  

К слову, в ближайшее время будут представлены для общественного обсуждения и генпланы развития других городов-спутников.  

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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