В Фаниполе презентовали проект генерального плана развития города

Новости Беларуси. 2 сентября в Фаниполе можно ознакомиться с презентацией проекта генерального плана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая возможность предоставлена всем желающим с 09:00 до 10:00 в здании исполнительного комитета. Замечания и предложения можно оставить там же в журнале общественного обсуждения, направить заказным письмом в адрес горисполкома или через сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Дзержинского райисполкома.

К слову, в ближайшее время будут представлены для общественного обсуждения и генпланы развития других городов-спутников.