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Владимир Макей и Сергей Лавров 2 сентября проведут переговоры в Москве

02 сентября 2020 06:29
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Новости Беларуси. 2 сентября в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей и Сергей Лавров 2 сентября проведут переговоры в Москве-1

Накануне министр иностранных дел России, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, констатировал абсолютно очевидные попытки раскачивать ситуацию в нашей стране извне, а также давления на Беларусь с помощью санкций.

Сергей Лавров отметил, что необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня нет.

Сергей Лавров о попытках вмешательства ряда стран в ситуацию в Беларуси: «Этого никто и не скрывает» (читать далее).

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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