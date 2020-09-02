Владимир Макей и Сергей Лавров 2 сентября проведут переговоры в Москве

Новости Беларуси. 2 сентября в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне министр иностранных дел России, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, констатировал абсолютно очевидные попытки раскачивать ситуацию в нашей стране извне, а также давления на Беларусь с помощью санкций.

Сергей Лавров отметил, что необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня нет.