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В Минске задержали производителя амфетаминов

18 января 2013 06:56
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Новости Беларуси. 9 лет за изготовление и хранение психотропных веществ. К такому сроку приговорил суд незадачливого наркодельца в Минске. Таким образом, поставлена точка в деле о производстве амфетамина.

Во время осмотра квартиры оперативники помимо психотропов нашли целую нарколабораторию. Около дома задержали и постоянного клиента наркодельца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сотрудник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:
Исходные вещества, прекурсоры, необходимые химические реагенты самостоятельно доставил из Российской Федерации. Находясь по весту жительства, изготавливал психотропное вещество, амфетамин, и в дальнейшем занимался его реализацией через своих знакомых, через жителей города Минска, которые также были задержаны.

Василий Лосич, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:
За прошлый год в целом подразделением наркоконтроля было выявлено более 4200 преступлений,  связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 884 были связаны непосредственно со сбытом, перекрыто 48 каналов поступлений и транзита наркотических средств через Республику Беларусь.

# общество # Наркотики

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