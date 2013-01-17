Белорусы все чаще становятся жертвами мошенников на территории Польши

Новости Беларуси. В Польше участились случаи краж и разбойных нападений в отношении белорусов. В этой связи МИД нашей страны призывает граждан быть более бдительными.

В частности, находясь в ресторанах, магазинах, на автостоянках и в транспорте - рекомендуется не оставлять без присмотра личные вещи, особенно с деньгами и документами. Не брать у незнакомых лиц в дар брелоки для автомобильных ключей. Преступные группы используют эту технику для сканирования пультов дистанционного управления и угона автомобилей.

Помимо этого, в МИД посоветовали, отправляясь в Польшу, взять с собой ксерокопии страниц паспорта, копии приглашения, послужившего основанием для въезда на территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.