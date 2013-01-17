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Белорусы все чаще становятся жертвами мошенников на территории Польши

17 января 2013 07:01
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Новости Беларуси. В Польше участились случаи краж и разбойных нападений в отношении белорусов.  В этой связи МИД нашей страны призывает граждан быть более бдительными. 

 В частности, находясь в ресторанах, магазинах, на автостоянках и в транспорте - рекомендуется не оставлять без присмотра личные вещи, особенно с деньгами и документами. Не брать у незнакомых лиц в дар брелоки для автомобильных ключей. Преступные группы используют эту технику для сканирования пультов дистанционного управления и угона автомобилей.

Помимо этого, в МИД посоветовали,  отправляясь в Польшу,  взять с собой ксерокопии страниц паспорта, копии  приглашения, послужившего основанием для въезда на территорию  страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Польша

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