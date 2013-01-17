Передвижные криминалистические лаборатории впервые появились в Беларуси

Новости Беларуси. Передвижные криминалистические лаборатории помогут Следственному комитету Беларуси более оперативно раскрывать преступления. 6 мобильных комплексов поступили в распоряжение следователей каждого областного центра. Новинку впервые показали сегодня в Витебске.

Начинка - современное оборудование – от металлоискателей до светопушек. Это позволяет работать в любых условиях.

Опытный следователь Валентин Суховеев сегодня, как на открытии престижного автосалона: под прицелом фото и видеокамер. Новинку демонстрирует впервые. В одной машине – все для работы следователей. Если придется, и в полевых условиях. Металлоискатели, специальные зеркала, фонари, респираторы – всего оборудования не перечесть.

Собирают спецтехнику под Витебском. Это целый мобильный комплекс на базе импортного грузового авто.

Владимир Шалухин, начальник Управления Следственного комитета по Витебской области:

Имеется оборудование, начиная от таких мелочей, как одноразовых перчаток и одноразовой, и заканчивая, как определение детектора подлинности валют, автоматический сканер отпечатков пальцев рук. Передвижная лаборатория поможет уменьшить срок раскрытия преступлений, полагают следователи. Теперь оперативно выехать на место происшествия даже в дальние районы области смогут сразу несколько специалистов.

Валентин Суховеев, следователь по особо важным делам отдела криминалистического и методического обеспечения Управления Следственного комитета по Витебской области:

Можно работать за столом, можно применять компьютерную технику, можно применять все, что угодно, потому что есть 220 вольт плюс освещение, потому что бывают случаи, когда приедешь в деревню, а преступление совершено, в доме освещение отключено, а эта машина позволяет сделать мощное освещение и сделать нормальный осмотр.

Такие лаборатории на колесах уже поступили в распоряжение следователей каждого региона Беларуси. В ближайшее время криминалисты опробуют новую технику в деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.