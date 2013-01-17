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В Беларуси разыскивают лучшего исследователя-инженера

17 января 2013 07:02
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Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс на лучшего исследователя-инженера среди молодых людей. Он охватит  пять основных направлений, среди которых информатика; математические науки; физика и астрономия;  биоинженерия.

Авторы лучших научных идей получат право представить свою страну на международном научно-инженерном конкурсе в американском городе Финикс. Состязание традиционно собирает более 2000 участников из более чем 40 стран мира.

Престиж конкурса очень высок: более двух десятков Нобелевских лауреатов в своё время являлись его победителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конкурс # Образование

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