В Беларуси разыскивают лучшего исследователя-инженера

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс на лучшего исследователя-инженера среди молодых людей. Он охватит пять основных направлений, среди которых информатика; математические науки; физика и астрономия; биоинженерия.

Авторы лучших научных идей получат право представить свою страну на международном научно-инженерном конкурсе в американском городе Финикс. Состязание традиционно собирает более 2000 участников из более чем 40 стран мира.

Престиж конкурса очень высок: более двух десятков Нобелевских лауреатов в своё время являлись его победителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.