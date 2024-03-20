В Минске задержали пособников телефонных мошенников. Среди них была 14-летняя школьница

Пособников телефонных аферистов, среди которых оказалась 14-летняя школьница, задержали столичные милиционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обращения пожилой минчанки, которая передала неизвестному деньги, чтобы спасти дочь, якобы ставшую виновницей ДТП, правоохранители по горячим следам вычислили участников преступной группы.

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

В милицию обратилась пожилая минчанка, которая поверила телефонным аферистам и передала за спасение дочери, якобы ставшей виновницей аварии, 26 тысяч рублей. Сотрудники Партизанского РУВД по горячим следам задержали трех пособников ДТП-мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу. Задержанный 64-летний курьер службы доставки пояснил, что ему поступил заказ доставить посылку из одного адреса на другой. О том, что находится внутри посылки, он не знал.

Получил заказ через приложение, заехал за адресом, забрал посылку у бабушки, которую не знаю, и отвез по второму адресу назначения. Подошла девушка, даже девочка, я ей отдал.