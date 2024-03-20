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В Минске задержали пособников телефонных мошенников. Среди них была 14-летняя школьница

20 марта 2024 10:47
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Пособников телефонных аферистов, среди которых оказалась 14-летняя школьница, задержали столичные милиционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержали пособников телефонных мошенников. Среди них была 14-летняя школьница-1

После обращения пожилой минчанки, которая передала неизвестному деньги, чтобы спасти дочь, якобы ставшую виновницей ДТП, правоохранители по горячим следам вычислили участников преступной группы.

В Минске задержали пособников телефонных мошенников. Среди них была 14-летняя школьница-4

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
В милицию обратилась пожилая минчанка, которая поверила телефонным аферистам и передала за спасение дочери, якобы ставшей виновницей аварии, 26 тысяч рублей. Сотрудники Партизанского РУВД по горячим следам задержали трех пособников ДТП-мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу. Задержанный 64-летний курьер службы доставки пояснил, что ему поступил заказ доставить посылку из одного адреса на другой. О том, что находится внутри посылки, он не знал.

В Минске задержали пособников телефонных мошенников. Среди них была 14-летняя школьница-7

Получил заказ через приложение, заехал за адресом, забрал посылку у бабушки, которую не знаю, и отвез по второму адресу назначения. Подошла девушка, даже девочка, я ей отдал.

В Минске задержали пособников телефонных мошенников. Среди них была 14-летняя школьница-10

Личность 14-летней девушки, которой курьер передал сумку, установили. Школьница рассказала, что предложение о подработке она нашла в мессенджере. Ее обязанностью было забирать посылки и отдавать их посредникам. Мужчину, которому девушка должна была отвезти деньги потерпевшей, также задержали правоохранители. Выяснилось, что перед 60-летним фигурантом стояла задача перевести наличные в криптовалюту и отправить на счет. Сделать этого он не успел. Деньги изъяты и будут возвращены пенсионерке. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество # общество # Новости Минска и Минской области

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