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Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»

20 марта 2024 10:44
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К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны.

Как победить в борьбе за жизнь?

Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»-1

За сутки два раза скорая меня забирала.

Как помочь измученному сердцу?

Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»-4

Сердце не может сразу, мгновенно включиться в работу.

А если сердце совсем крошечное?

Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»-7

Бывают важны минуты после рождения, чтобы доставить ребенка к нам.

Сердечное мастерство. Нас не догонят!

Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»-10

Съездите в Украину, посмотрите, какая там кардиология.

Но как взять новую высоту?

Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»-13

Мы будем недосягаемы, и для этого есть все предпосылки.

«Со знаком качеСТВа». Смотрите на СТВ 21 марта в 19:00.

# Медицина # общество

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