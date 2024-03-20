Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. Как победить в борьбе за жизнь?

За сутки два раза скорая меня забирала. Как помочь измученному сердцу?

Сердце не может сразу, мгновенно включиться в работу. А если сердце совсем крошечное?

Бывают важны минуты после рождения, чтобы доставить ребенка к нам. Сердечное мастерство. Нас не догонят!

Съездите в Украину, посмотрите, какая там кардиология. Но как взять новую высоту?