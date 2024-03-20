Кардиология. Как в Беларуси помогают биться сердцам? Смотрите в новой серии «Со знаком качеСТВа»

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны.
Как победить в борьбе за жизнь?
К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны.
Как победить в борьбе за жизнь?
За сутки два раза скорая меня забирала.
Как помочь измученному сердцу?
Сердце не может сразу, мгновенно включиться в работу.
А если сердце совсем крошечное?
Бывают важны минуты после рождения, чтобы доставить ребенка к нам.
Сердечное мастерство. Нас не догонят!
Съездите в Украину, посмотрите, какая там кардиология.
Но как взять новую высоту?
Мы будем недосягаемы, и для этого есть все предпосылки.
«Со знаком качеСТВа». Смотрите на СТВ 21 марта в 19:00.