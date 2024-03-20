Плановая проверка системы оповещения в Беларуси пройдёт 21 марта

Ежегодная плановая проверка системы оповещения пройдет 21 марта в Беларуси, сообщает МЧС. По всей республике будет передан сигнал «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи. Также запланирован перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, операторы сотовой связи разошлют белорусам СМС-предупреждения. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям просят отнестись с пониманием к необходимости подобных мероприятий.

Система оповещения предназначена для доведения до населения и ответственных органов информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о правилах поведения в данной ситуации и ходе ликвидации возможных последствий.