Эстафеты и личные первенства – во Дворце спорта «Уручье» состоялся спортивный праздник «Папа-зал»

Семейный спортивный проект «Папа-зал» – отличная альтернатива привычным домашним вечерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активные семьи Минска собрались накануне, 9 марта, во Дворце игровых видов спорта «Уручье». После разминки с кардио- и силовыми упражнениями состоялись командные эстафеты и личные первенства.

Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты по идеологической работе спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси: На протяжении двух лет на нашей базе, во Дворец игровых видов спорта «Уручье» приходят семьи вместе с детьми. Мы приглашаем армейских спортсменов, которые принимают участие, развиваем их физические качества, быстроту, ловкость, выносливость, сплачиваем семьи, сплачиваем коллективы.

Андрей Семенюга, участник проекта:

Всей семьей сегодня прибыли, чтобы поддержать нашу сборную, молодежную дружину и вместе провести это прекрасное время. Было предложение – всем поучаствовать. Никто не отказался. Супруга и сын сразу поддержали.

Провести выходной энергично решили не только родители школьников и сами учащиеся. Участниками спортивного праздника стали также воспитанники детских домов.

Татьяна Каминская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района г. Минска:

Спорт – это одна из главных составляющих воспитания, потому что здесь и взаимоподдержка, взаимовыручка, участие и движение.

Проект «Папа-зал» – прекрасная возможность укрепить отношения родителей и детей, вовлечь в здоровый образ жизни еще больше семей.