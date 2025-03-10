В канун 80-летия Великой Победы Большой театр Беларуси покажет в Москве уникальный военный проект «Патетический дневник памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день единения народов наших стран артисты выступят на сцене Большого театра России.

Масштабное вокально-хореографического произведение представляет собой взгляд на историю страны в период Великой Отечественной войны сквозь призму летописи самого театра. В основе постановки – музыка белорусских композиторов. Ее дополняют документальные свидетельства трагедии и героизма нашего народа. Готовится труппа и к премьерам. В марте зрителей порадует балетный триптих. Главный балетмейстер театра Игорь Колб представит свои версии нескольких произведений. Кроме того, артисты отправятся в гастроли с оперой «Князь Игорь», которая будет представлена в Йошкар-Оле и Чебоксарах. Увидеть постановки белорусских мастеров смогут и жители Никарагуа.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

К нам обратились наши коллеги из театра Рубена Дарио, и, конечно, замечательный наш друг Лауреано Ортега с просьбой приобщиться вместе с ними, отметить очень знаковый день для никарагуанского народа День матери и сделать совместный концерт. Поэтому во второй декаде мая мы должны такой командой в 15 человек – это опера и балет, наши режиссеры и, конечно, будет главный дирижер – представить наше искусство и вместе с никарагуанскими друзьями отметим это замечательное событие.

Идет подготовка к фестивалю «Балетное лето». Дорабатывается программа вечеров Большого театра в замке Радзивиллов. Сезон обещает стать насыщенным и интересным для ценителей искусства.