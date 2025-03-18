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В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза

18 марта 2025 17:10
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Завершился финал конкурса красоты «Мисс Минск – 2025». Уже известно имя победительницы! Ей стала 18-летняя Екатерина Трикоза.

В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза-2

Девушка учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Свой жизненный девиз обозначила так: «Жизнь – это ценный подарок, проживи ее достойно».

В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза-4

Титул первой вице-мисс достался Виталии Жмако, вторая вице-мисс – Алия Короткая. Другие номинации на конкурсе поделили таким образом: «Мисс доброе сердце» – Дарья Пыж; «Мисс спорт» – Анастасия Некрашевич; «Мисс фото» – Кристина Мельникова; «Мисс топ-модель» – Софья Федоренко; «Мисс дружба» (выбор участниц) – Кристина Бельская; «Мисс зрительских симпатий» – Екатерина Трикоза.

Смотрите финал самого красивого шоу этой весны на нашем YouTube-канале!

# Конкурс красоты # Мисс Минск

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