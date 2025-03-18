В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза

Из стабфондов Минской области в межсезонный период использовано свыше 10 тыс. тонн овощей

В Столбцовском районе в этом сезоне было заложено около 100 тонн овощей. Этих объемов было достаточно, чтобы полностью обеспечить витаминной продукцией торговые сети, точки общепита, а также учреждения образования.