В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – ей стала Екатерина Трикоза

Завершился финал конкурса красоты «Мисс Минск – 2025». Уже известно имя победительницы! Ей стала 18-летняя Екатерина Трикоза.
Завершился финал конкурса красоты «Мисс Минск – 2025». Уже известно имя победительницы! Ей стала 18-летняя Екатерина Трикоза.
Девушка учится в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Свой жизненный девиз обозначила так: «Жизнь – это ценный подарок, проживи ее достойно».
Титул первой вице-мисс достался Виталии Жмако, вторая вице-мисс – Алия Короткая. Другие номинации на конкурсе поделили таким образом: «Мисс доброе сердце» – Дарья Пыж; «Мисс спорт» – Анастасия Некрашевич; «Мисс фото» – Кристина Мельникова; «Мисс топ-модель» – Софья Федоренко; «Мисс дружба» (выбор участниц) – Кристина Бельская; «Мисс зрительских симпатий» – Екатерина Трикоза.
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