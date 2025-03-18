Из стабфондов Минской области в межсезонный период использовано свыше 10 тыс. тонн овощей

Витаминный запас на весь сезон. Из стабфондов Минской области в межсезонный период использовано свыше 10 тысяч тонн овощей. Это более половины от общего объема, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хранение плодоовощной продукции осуществляют 28 организаций. Формирование стабфондов начали еще прошлой осенью. Так, в Столбцовском районе в этом сезоне было заложено около 100 тонн овощей. Этих объемов было достаточно, чтобы полностью обеспечить витаминной продукцией торговые сети, точки общепита, а также учреждения образования. В том числе из соседних районов. Чтобы сохранить качество продукции, для каждого вида овощей созданы отдельные камеры с оптимальным микроклиматом.

Виктория Жавнерчик, кладовщик плодоовощного склада Столбцовского филиала Минского областного потребительского общества:

Нами было заложено около 100 тонн овощей. Из них было 25 тонн картофеля, 22 тонны капусты, 10 тонн моркови, 7 тонн свеклы, 25 тонн лука и также 10 тонн яблок. Также у нас есть небольшой объем переработанной продукции. Нами было заготовлено около 12 тонн квашеной капусты и также соленых огурцов. Кроме наших торговых сетей, мы также отпускаем продукцию и соление Столбцовскому мясокомбинату и также сторонним организациям.

Всего в Минской области в стабфонды было заложено около 20 тысяч тонн овощей и фруктов. В том числе почти 8 тысяч тонн картофеля, более 3 тысяч капусты. Почти столько же моркови, лука, более тысячи тонн свеклы. Этих объемов хватит до 1 июня.