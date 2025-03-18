ГПК: Латвия ввела запрет на пересечение границы в погранпункте «Патерниеки» пешком и на велосипеде

Сопредельные нам страны продолжают придерживаться политики недобрососедства. И это несмотря на все шаги со стороны Беларуси наладить конструктивный диалог. Так, Госпогранкомитет сообщил, что Латвия все же ограничит движение в пункте пропуска «Патерниеки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

К слову, это единственный действующий погранпереход между странами. По информации, полученной от латвийской стороны, 19 марта начнет действовать запрет на пересечение границы на велосипеде и пешком. Впрочем, в ГПК отметили, что движение в пешем порядке не осуществлялось и ранее.

Таким образом, с полуночи латвийцы будут пропускать на свою территорию из Беларуси только автотранспорт. Участникам международного сообщения рекомендуют учитывать новые правила при планировании поездок. Отметим, что введенные Латвией ограничения также распространяются и на два погранперехода на границе с Россией.