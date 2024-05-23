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В Минске выбрали лучшего врача общей практики

23 мая 2024 18:20
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Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего врача общей практики. Победительницей стала Валерия Синенкова, которая работает в 15-й городской поликлинике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Профессию она выбрала по призванию и ни дня не пожалела.

С медиком познакомилась Яна Лысякова.

С призванием Валерия Синенкова определилась еще со школьной скамьи. И ни дня не пожалела. Она из династии педагогов. Мама, бабушка, прабабушка и тетя посвятили себя сфере образования. Но девушка выбрала свой путь, ведь с детства мечтала стать врачом. Поэтому в 2016 году поступила в медицинский университет.

В Минске выбрали лучшего врача общей практики-1

Валерия Синенкова, врач общей практики 15-й городской поликлиники:
Мне всегда хотелось быть полезной людям, помогать им не только делом, но и словом. У меня с детства получалось поддерживать, быть эмпатичной, всегда прийти на помощь. И я решила перенести это в свою профессию.

После окончания учебы устроилась в 15-ю городскую поликлинику. Работает врачом общей практики почти год. Старшие коллеги всегда готовы подставить плечо и помочь советом. Они же отмечают профессиональный рост Валерии Синенковой.

В Минске выбрали лучшего врача общей практики-3

Никита Студент, заместитель главного врача по медицинской части 15-й городской поликлиники:
За каждым молодым специалистом мы закрепили наставника из числа опытных сотрудников. Мы ходатайствуем перед вышестоящими организациями о предоставлении им при необходимости жилья. Мы стараемся материально поощрять наших сотрудников.

# Медицина # Яна Лысякова # Новости Минска и Минской области

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