Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего врача общей практики. Победительницей стала Валерия Синенкова, которая работает в 15-й городской поликлинике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Профессию она выбрала по призванию и ни дня не пожалела.

С медиком познакомилась Яна Лысякова.

С призванием Валерия Синенкова определилась еще со школьной скамьи. И ни дня не пожалела. Она из династии педагогов. Мама, бабушка, прабабушка и тетя посвятили себя сфере образования. Но девушка выбрала свой путь, ведь с детства мечтала стать врачом. Поэтому в 2016 году поступила в медицинский университет.