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Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам

23 мая 2024 17:14
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Более 150 хозяйств во всех регионах страны проверил Комитет госконтроля в период подготовки и проведения весеннего сева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлено, что в отдельных районах местные руководители не приняли должные меры по проведению своевременного и качественного ремонта сельхозтехники, накоплению необходимого количества минеральных удобрений и обеспечению семенами. Главным образом проблемы зафиксированы в организациях Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Есть недочеты и в других регионах.

В ходе мониторингов изучается ситуация и на животноводческих объектах. Проверяется соблюдение технологий содержания и кормления скота, а также ветеринарных правил.

Результат проверки – в материале Глеба Прокофьева.

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-1

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-3

Еще не выехав на место, сотрудники Комитета госконтроля выявили нарушения на одной из молочно-товарных ферм Логойского района. Помогли видеокамеры, которые установлены на объектах сельхозпредприятия. Проверяющие дистанционно изучают ситуацию на объектах. Здесь четко видно, кто и чем занимается.

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-6

Андрей Матеюк, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Минской области:
Система видеоконтроля в первую очередь направлена на помощь руководителям и специалистам сельхозорганизаций для анализа ситуаций на проблемных животноводческих объектах в целях выявления и устранения причин, способствующих выбытию скота, а не для упрощения работ контролирующих надзорных органов.

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-9

Обнаружив за десятки километров ряд нарушений, сотрудники отправились в Логойский район. Уже воочию увидеть и разобраться в причинах. На месте все оказалось еще хуже, чем через объектив видеокамеры. Подтопленные выгульные дворики для скота, переполненные навозохранилища. Да и территория фермы не огорожена: заходи кто хочешь. Охрана есть, но номинальная. Здесь остро стоит проблема и с кадрами – не хватает зоотехников и ветврачей. К тому же руководство накануне проверки поменялось. Поэтому у заведующего фермы на все замечания один дежурный ответ: «Я же сегодня только первый день работаю».

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-12

Наталья Жук, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области:
По результатам мониторинга будут направлены рекомендации об устранению выявленных нарушений. Сроки мы тут уже сами устанавливаем, как таковых сроков нет. Скорее всего, две недели, хотя этого будет, скорее, недостаточно.

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-15

А это уже обратная сторона сельхозсферы Логойского района. Еще одна товарно-молочная ферма, но на этот раз пример для других. Этот комплекс открыли в июле 2023-го. Прежде всего здесь созданы комфортные условия для работников фермы – это бытовые помещения, есть место для организации питания, стирки и дезинфекции спецодежды. Да и скот на этой ферме в чистоте и тепле. И контроль за поголовьем круглосуточный. Помогает программное обеспечение.

Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам-18

Ольга Гумовская, зоотехник-селекционер филиала СК «Логойский»:
Здесь у нас полностью база всех животных, которые ходят на дойку, в том числе и животные, которые находятся в сухостое. Здесь мы видим надой по каждой голове суточный. В том числе мы вносим информацию по осеменению, отелам, каким-то заболеваниям.

Подробнее – в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Глеб Прокофьев # Наталья Жук

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