Выгульные дворы затоплены, а навозохранилища переполнены! Отправились в рейд по белорусским хозяйствам

Более 150 хозяйств во всех регионах страны проверил Комитет госконтроля в период подготовки и проведения весеннего сева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выявлено, что в отдельных районах местные руководители не приняли должные меры по проведению своевременного и качественного ремонта сельхозтехники, накоплению необходимого количества минеральных удобрений и обеспечению семенами. Главным образом проблемы зафиксированы в организациях Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Есть недочеты и в других регионах. В ходе мониторингов изучается ситуация и на животноводческих объектах. Проверяется соблюдение технологий содержания и кормления скота, а также ветеринарных правил. Результат проверки – в материале Глеба Прокофьева.

Еще не выехав на место, сотрудники Комитета госконтроля выявили нарушения на одной из молочно-товарных ферм Логойского района. Помогли видеокамеры, которые установлены на объектах сельхозпредприятия. Проверяющие дистанционно изучают ситуацию на объектах. Здесь четко видно, кто и чем занимается.

Андрей Матеюк, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Минской области:

Система видеоконтроля в первую очередь направлена на помощь руководителям и специалистам сельхозорганизаций для анализа ситуаций на проблемных животноводческих объектах в целях выявления и устранения причин, способствующих выбытию скота, а не для упрощения работ контролирующих надзорных органов.

Обнаружив за десятки километров ряд нарушений, сотрудники отправились в Логойский район. Уже воочию увидеть и разобраться в причинах. На месте все оказалось еще хуже, чем через объектив видеокамеры. Подтопленные выгульные дворики для скота, переполненные навозохранилища. Да и территория фермы не огорожена: заходи кто хочешь. Охрана есть, но номинальная. Здесь остро стоит проблема и с кадрами – не хватает зоотехников и ветврачей. К тому же руководство накануне проверки поменялось. Поэтому у заведующего фермы на все замечания один дежурный ответ: «Я же сегодня только первый день работаю».

Наталья Жук, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области:

По результатам мониторинга будут направлены рекомендации об устранению выявленных нарушений. Сроки мы тут уже сами устанавливаем, как таковых сроков нет. Скорее всего, две недели, хотя этого будет, скорее, недостаточно.

А это уже обратная сторона сельхозсферы Логойского района. Еще одна товарно-молочная ферма, но на этот раз пример для других. Этот комплекс открыли в июле 2023-го. Прежде всего здесь созданы комфортные условия для работников фермы – это бытовые помещения, есть место для организации питания, стирки и дезинфекции спецодежды. Да и скот на этой ферме в чистоте и тепле. И контроль за поголовьем круглосуточный. Помогает программное обеспечение.