В одиночку брал в плен фашистов! Удивительная история легендарного Ивана Лебедева

Беларусь готовится к празднованию 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Миллионы советских граждан принимали участие в боях за нашу страну. В числе героев Великой Отечественной немало белорусов. Среди них и Иван Лебедев. Он воевал все четыре года войны. Форсировал Днепр, за что был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», с боями прошел через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, Венгрию и Австрию. А в июне 1945-го Лебедев нес знамя 3-го Украинского фронта на параде Победы в Москве. Сегодня его имя носит один из самых красивых проспектов Гродно. Чтобы помнили.

Алена Жиборт, корреспондент:

Первый дом в гродненском микрорайоне Ольшанка сдали в 2011 году. А уже в сентябре 2017-го открыли эту шестиполосную пятикилометровую магистраль, которая соединила новый динамично развивающийся район с центром города. Проспекту присвоили имя Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Сейчас в микрорайоне проживают более 30 тысяч человек. Для большинства из них дорога к дому проходит через этот проспект.

Иван Лебедев родился в августе 1916 года в селе Даниловка Волгоградской области в бедной крестьянской семье. Рано остался без отца и как старший ребенок взял на себя ответственность за семью. С 13 лет работал в поле: умел запрягать лошадь, не хуже взрослых косил, сеял и молотил. Позже даже получил диплом агронома. Далее были пограничные войска. Демобилизовался в декабре 1940-го. А уже через полгода началась Великая Отечественная война. Иван Лебедев тогда рассуждал так.

«От смерти уберечься трудно, она может настичь в любой момент. Если суждено погибнуть, то умереть надо так, чтобы похоронили с честью. Значит, воевать надо без страха, за спины других не прятаться…» За годы войны Иван Лебедев получил пять ранений. Но после госпиталя вновь и вновь отправлялся на фронт. Во время срочной службы Лебедев получил отличную подготовку: научился метко стрелять и быстро принимать решения. Умения пригодились, когда его назначили заместителем командира артиллерийского дивизиона гвардейской воздушно-десантной дивизии. Осенью 1943-го при форсировании Днепра Ивану Лебедеву пришлось заменить раненого командира. Подразделению под беспрерывным огнем противника удалось перебросить на другой берег основные орудия. При этом дивизион, уничтожая немецкие танки и пехоту, успешно удерживал занятый плацдарм до подхода основных сил.

Со своей дивизией Иван Лебедев был до победного дня. Собственноручно взял в плен более 80 немецких солдат, в Болгарии задержал 8 фашистских грузовиков. Победу встретил в Австрии. На параде Победы в Москве в 1945-м Иван Лебедев гордо нес знамя 3-го Украинского фронта.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в декабре 1943 года капитану Лебедеву было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Иван Лебедев вернулся в родное село, где его ждала семья. Герой Советского Союза Лебедев окончил Военную академию и служил в Белорусском военном округе, возглавлял областной военкомат в Гродно и работал в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.