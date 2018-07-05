В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

Новости Беларуси. Лечить словом и делом. Медиков проверили на теоретические знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Лечить словом и делом. Медиков проверили на теоретические знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Девять финалистов проявили творческие способности в домашнем задании на тему «Я люблю свою работу».
Татьяна Ракицкая, участник конкурса «Минский мастер-2018»:
Волнение, переживания. Все это было. Но мне помогала моя любимая поликлиника, любимый коллектив. Мы работали над сценкой.
Георгий Будревич, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Это дает, конечно, положительные результаты и для становления личности врача, это показывает престиж профессии участкового врача-специалиста, потому что эта профессия актуальна.
Победу в конкурсе одержала врач 14-й центральной поликлиники Партизанского района. В числе прочих победителей она получит заслуженную награду на торжественной церемонии накануне Дня города. В конкурсе приняли участие представители сорока профессий.