В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

Новости Беларуси. Лечить словом и делом. Медиков проверили на теоретические знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девять финалистов проявили творческие способности в домашнем задании на тему «Я люблю свою работу».

Татьяна Ракицкая, участник конкурса «Минский мастер-2018»:

Волнение, переживания. Все это было. Но мне помогала моя любимая поликлиника, любимый коллектив. Мы работали над сценкой.

Георгий Будревич, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Это дает, конечно, положительные результаты и для становления личности врача, это показывает престиж профессии участкового врача-специалиста, потому что эта профессия актуальна.