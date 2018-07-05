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«Очень люблю их детские консервы. Как паштет на бутербродик»: Грибалёва про оршанский комбинат

05 июля 2018 16:02
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Новости Беларуси. О малой родине певицы говорили во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Какие ассоциации возникают при слове Орша?

Лариса Грибалёва, певица:
Прежде всего, это, конечно – Оршанский мясоконсервный  комбинат. Потому что я очень люблю сама их детские консервы. У них – прекрасная детская продукция.

У меня и дети любят, и я люблю.

Как паштет на бутербродик иногда. Сейчас ездили мы с детьми на юг, и я брала с собой, на всякий случай – мало ли, не пойдёт местная еда, эти консервы.  

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# Проекты СТВ # Белорусские исполнители # общество # Лариса Грибалёва

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