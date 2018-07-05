«Очень люблю их детские консервы. Как паштет на бутербродик»: Грибалёва про оршанский комбинат

Новости Беларуси. О малой родине певицы говорили во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Какие ассоциации возникают при слове Орша?

Лариса Грибалёва, певица:

Прежде всего, это, конечно – Оршанский мясоконсервный комбинат. Потому что я очень люблю сама их детские консервы. У них – прекрасная детская продукция.

У меня и дети любят, и я люблю.

Как паштет на бутербродик иногда. Сейчас ездили мы с детьми на юг, и я брала с собой, на всякий случай – мало ли, не пойдёт местная еда, эти консервы.

Лариса Грибалёва: «Старшая дочка выносит модный приговор – она мне много даёт советов»