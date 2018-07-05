Инвалидность не может помешать самовыражению: в Минске прошёл фестиваль творчества «Июньские встречи»

Жители Минской области старше 18 лет демонстрировали свои таланты. Участники на деле показали, что инвалидность не может помешать самовыражению и воли к жизни. Живопись, декоративно-прикладное искусство, эстрадный вокал, авторская песня – для этих артистов нет границ.

Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов»:

Здесь представлено очень много городов: и Воложин, и Клецк, и Слуцк, и Копыль… Это я еще не всех перечислила. Это самые любимые моменты жизни безусловно. Честно признаюсь, каждый человек стремится к тому, чтобы самореализоваться, показать свое творчество. Если заглянуть в зал, то можно увидеть, с какой огромной радостью все происходит, какой там накал эмоций.