В Минске обновят и модернизируют систему очистки воды

Новости Беларуси. Чисто и безопасно. В столице появится новая система очистки воды. За полвека существования станции оборудование устарело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За его обновление возьмутся уже с нового года. В первую очередь возведут завод по сжиганию осадков. Для борьбы с неприятными запахами построят крыши над сооружениями механической очистки. Участие в проекте примут зарубежные предприятия, однако предпочтение все же отдадут отечественным компаниям.

Кирилл Антонов, начальник производственно-технического отдела «Минскочиствод»:

Тендерные торги будут проводиться при соблюдении условий, которые выдвигают международные финансовые организации. Одним из таких условий является отсутствие каких-либо предпочтений в части стороны либо какого-либо конкретного участника. Потом будет открыт международный конкурс, который может привлечь как белорусские компании, так и зарубежные. Учитывая логистику, не исключено, что львиную долю работ, особенно строительно-монтажных, будут выполнять наши компании.