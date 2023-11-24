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Международный кинофестиваль «Лістапад» завершает свою работу

24 ноября 2023 07:04
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Фильмы о добре, мире и надежде. Предъюбилейный, 29-й «Лістапад» завершается сегодня, 24 ноября. Всю фестивальную неделю зрителям показывали истории, призванные воспитывать новое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершает свою работу-1

Дни кино Сирии, Казахстана, Пакистана стали прекрасной возможностью узнать, чем живут страны и их люди. Официально неделя большого кино завершается. «Лістапад» прощается со своим зрителем до следующего ноября, но остается диалоговой и рабочей площадкой для режиссеров, продюсеров, артистов и кинокритиков. По традиции призы фильмам для детской и юношеской аудитории раздали накануне церемонии закрытия.

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершает свою работу-4

Отличительной чертой кинофестиваля 2023 года стало то, что представленные на конкурс работы, игровые, документальные, анимационные, в большинстве своем направлены на популяризацию традиционных духовных ценностей, многие из которых для его участников общие.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Фотофакт

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