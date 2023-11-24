Международный кинофестиваль «Лістапад» завершает свою работу

Фильмы о добре, мире и надежде. Предъюбилейный, 29-й «Лістапад» завершается сегодня, 24 ноября. Всю фестивальную неделю зрителям показывали истории, призванные воспитывать новое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни кино Сирии, Казахстана, Пакистана стали прекрасной возможностью узнать, чем живут страны и их люди. Официально неделя большого кино завершается. «Лістапад» прощается со своим зрителем до следующего ноября, но остается диалоговой и рабочей площадкой для режиссеров, продюсеров, артистов и кинокритиков. По традиции призы фильмам для детской и юношеской аудитории раздали накануне церемонии закрытия.