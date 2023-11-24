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ЦИК проведёт встречу с политическими партиями

24 ноября 2023 06:14
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Подготовка к единому дню голосования идет в Беларуси по плану. Центральная избирательная комиссия проведет сегодня, 24 ноября, встречу с политическими партиями и структурами гражданского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК проведёт встречу с политическими партиями-1

В частности, будут даны разъяснения новаций законодательства. Также представители комиссии расскажут, на что следует обратить внимание при подготовке своего участия в избирательной кампании. Методические рекомендации для граждан, которые намерены выдвигаться кандидатами в депутаты Палаты представителей либо местных Советов, а также для тех, кто будет впоследствии зарегистрирован кандидатами в депутаты, уже готовы.

ЦИК проведёт встречу с политическими партиями-4

Важнейший политический сезон открыт указами Президента. Их Александр Лукашенко подписал в начале недели, выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные Советы назначены.

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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