ЦИК проведёт встречу с политическими партиями

Подготовка к единому дню голосования идет в Беларуси по плану. Центральная избирательная комиссия проведет сегодня, 24 ноября, встречу с политическими партиями и структурами гражданского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, будут даны разъяснения новаций законодательства. Также представители комиссии расскажут, на что следует обратить внимание при подготовке своего участия в избирательной кампании. Методические рекомендации для граждан, которые намерены выдвигаться кандидатами в депутаты Палаты представителей либо местных Советов, а также для тех, кто будет впоследствии зарегистрирован кандидатами в депутаты, уже готовы.