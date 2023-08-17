«Это очень классная идея». Белорусские журналисты посетили достояния Гомельщины в рамках пресс-тура

Новости Беларуси. Молодые журналисты и блогеры знакомятся с Гомельской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изучают потенциал и возможности региона.

В дружной творческой команде – почти 40 человек из разных уголков страны: Гродно, Витебска, Бреста, Могилева и Минской области. Пресс-тур приурочен ко Дню народного единства. Репортеры оценят промышленный и туристический потенциал Гомельской области, культурное наследие. Ждут молодых журналистов на крупных предприятиях, которые являются флагманами региона. В списке – Гомсельмаш, кондитерская фабрика, Институт леса НАН Беларуси. Посетят гости и мемориальный комплекс «Партизанская криничка».

София Борисенко, участница пресс-тура молодых журналистов и блогеров (Витебск):

Я – молодой журналист. Мне было интересно познакомиться с журналистами из витебских изданий. И, в принципе, я уже это сделала. Это прикольно, что мы многие одного возраста можем поделиться секретами, трендами в работе, что нравится, какие желания, мечты, цели именно сегодня.

Павел Дмитриев, участник пресс-тура молодых журналистов и блогеров (Кобрин):

Это очень классная идея – показать наш промышленный потенциал, наш туристический, наше культурное наследие. Чтобы каждая область приехала друг к другу, отсняли видео, распространили у себя. Тем самым мы покажем нашим людям, в первую очередь, нашей молодежи, что у нас есть то, чем мы можем гордиться.