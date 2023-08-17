Количество обращений из-за укусов клещей сократилось на 17%. Что нужно знать при посещении лесов?

Новости Беларуси. Жители Минской области стали реже обращаться к врачам из-за укусов клещей. Специалисты отмечают: количество таких фактов за первое полугодие уменьшилось более чем на 17 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместе с тем в регионе стало больше случаев заражения клещевыми инфекциями. Например, более чем в полтора раза возросла заболеваемость болезнью Лайма. Активность членистоногих фиксируют во всех районах области кроме Стародорожского. Чаще всего люди замечают укусы после посещения лесов или загородных участков.

Ульяна Юханова, врач-эпидемиолог Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Очень важно заниматься самоосмотрами после посещения лесов, использовать репелленты, обязательно при посещении леса, одевать плотную закрытую одежду, чтобы она закрывала все части тела. И, к сожалению, многие либо не знают, либо забывают химиопрофилактику при укусе клеща.